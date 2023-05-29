Англія

Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найцікавіші події, що відбулися в заключному турі чемпіонату Англії-2022/23.

Ось і завершився черговий сезон англійської Прем'єр-ліги. Незважаючи на відсутність інтриги в чемпіонських перегонах перед заключним туром, в останній матчдей було достатньо подій, про які варто поговорити.

Перш ніж підбивати підсумки сезону-2022/23 в цілому, пропонуємо традиційно розглянути більш детально всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися минулими вихідними у чемпіонаті Англії.

Евертон знову рятується, а Лестер і Лідс заслужено вилітають

Що ж, Евертон відмучався у черговому сезоні, а на Гудісон Парк знову стався хепі енд. Після закономірного звільнення Френка Лемпарда під час цієї кампанії до табору вічнокризових "ірисок" прийшов прагматичний Шон Дайч, який таки зберіг Евертону місце в Прем'єр-лізі завдяки мінімальній перемозі над Борнмутом в останньому турі. І так, як ми сказали, Дайч відомий своїм прагматичним підходом, але в Евертоні він певною мірою продовжив працювати з тим багажем, який залишив після себе Лемпард. "Іриски" не прагнули відсиджуватися в обороні, адже банально не мали на це право. Нічия ніяк не влаштовувала мерсисайдців, оскільки в паралельному поєдинку Лестер обіграв Вест Гем ще в першому таймі.

Вимучений гол Дукуре з несамого очевидного моменту приніс Евертону путівку наступного сезону АПЛ, але водночас матч проти Борнмута став черговою демонстрацією наявних проблем у грі "ірисок", які були ще за часів Лемпарда. Перша – відсутність дійсно забивного форварда після продажу Рішарлісона та систематичних травм Калверта-Льюїна. Якщо боси Евертона розраховували, що трансфер Ніла Мопе із Брайтона, який завжди славився своєю поганою реалізацією, вирішить проблему команди з голами, то їх справді дуже шкода. Друга проблема – це протидія контратакам суперника. Евертон хоче грати в атакуючому стилі, але не встигає позиційно та організовано перебудовуватись при контратаках. Борнмут міг забивати, в тому числі і наприкінці матчу, але Джордан Пікфорд показав, чому саме він є першим номером у збірній Англії.

Схоже, керівництво Евертона отримало "останнє попередження" — їм справді пощастило, що цього сезону були ще гірші три команди, а точніше з наявністю більш провальної роботи менеджменту. Втретє поспіль команді може вже так не пощастити, якщо не вирішувати наявні проблеми вже цього літа. А ми, у свою чергу, можемо лише привітати Віталія Миколенка та Іллю Забарного з тим, що їхні команди залишилися у вищому дивізіоні Англії.

Евертон — Борнмут 1:0

Гол: Дукуре, 57

Красива казка Лестера завершилася, і на тлі цього серед футбольних уболівальників спостерігається співчуття на якихось ностальгічних почуттях та спогадах. Так, ніхто не забуде, як "лисиці" з аутсайдера англійської першості дійшли до того самого "казкового" чемпіонства, до тріумфів у Кубку Англії та Суперкубку Англії та виступів у єврокубках. Ніхто не забуде красиву історію Джеймі Варді, який від пивних пабів виріс свого часу до одного з найкращих форвардів АПЛ. Але це все вже історія, а ми не повинні забувати про реальність, яка сьогодні не така вже й райдужна для "лисиць".

Виліт Лестера до Чемпіоншипу повністю лежить на плечах нинішнього керівництва та менеджменту клубу. У літнє трансферне вікно "лисиці" єдиними серед команд АПЛ не здійснили жодного трансферу. Вони не продовжили контракти зі своїми лідерами на кшталт Джеймса Меддісона та Юрі Тілеманса, не заробили на їх продажах і навіть не знайшли якісних замін у зв'язку з неминучими трансферами до інших клубів. У Лестері забули, що Джеймі Варді вже 36 років, а його ігровий спад розпочався далеко не цього сезону. У Лестері відверто тягли з питанням головного тренера: Брендану Роджерсу не надали належної довіри, а коли вирішили звільнити — зробили це вже надто пізно.

Історія з Лестер Сіті стала справді гарною футбольною казкою, в яку, мабуть, надто повірили й у керівництві клубу. Тепер там просто зустрілися із реальністю, проте надто пізно.

Лестер — Вест Гем 2:1

Голи: Барнс, 34, Фас, 62 — Форнальс, 79

Гуд ібенінг, Тоттенгем

Астон Вілла нарешті здійснила мрію своїх власників, які відверто не шкодували коштів на підписання нових гравців, і потрапила до єврокубків за підсумками цього сезону. Одних трансферів бірмінгемцям було недостатньо, а для здійснення цього завдання потрібно було просто знайти правильного тренера, який привніс би в гру команди певної стабільності.

Цим тренером став Унаї Емері, який вміє вибудовувати у своїх командах організовану оборону та одну з найкращих у Європі гру на контратаках. Кейс Астон Вілли став одним із тих за підсумками цього сезону, коли своєчасна і продумана тренерська зміна принесла команді негайний успіх.

Брайтон, який також ідеально з погляду стилістичного аспекту замінив Грема Поттера на Роберто Де Дзербі і вперше в своїй історії кваліфікувався до Ліги Європи, не мав турнірної мотивації в останньому турі. Бірмінгемцям залишалося закінчити розпочате та просто перемогти, з чим вони успішно впоралися. Унаї Емері та компанія фінішували сьомими та виступлять у Лізі конференцій.

Астон Вілла — Брайтон 2:1

Голи: Дуглас Луїс, 8, Воткінс, 26 — Ундав, 38

Успіх Астон Вілли став результатом невдачі для Тоттенгема, який уперше за 14 років не фінішував у єврокубковій зоні. "Шпори" впевнено здолали Лідс Юнайтед у заключному турі, але цього цілком справедливо виявилося замало для того, щоб опинитися навіть на підсумковому сьомому рядку. оки невідомо, хто стане новим головним тренером Тоттенгема, особливо після того, як Арне Слот продовжив контракт із Феєнордом. Більше того, невідомо навіть те, якого за стилем та філософією фахівця хочуть бачити в керівництві північнолондонського клубу на чолі своєї першої команди. Відсутністю єврокубків можна скористатися в позитивному ключі і перебудувати команду через більш розвантажений календар, але для цього потрібна конкретика щодо майбутнього керманича.

Вже зараз видно неозброєним оком, які проблеми доведеться вирішувати новому тренерському штабу "шпор". По-перше, кадрова ситуація у захисній лінії Тоттенгема потребує змін — Ромеро, мабуть, єдиний, до кого на дистанції фактично немає жодних питань. По-друге, протягом сезону "шпори" відчували нестачу концентрації і у фізичному плані, через що систематично ми бачили в їхньому виконанні один хороший тайм, а другий — повністю провальний. По-третє, Гаррі Кейн занадто крутий, тому є великі сумніви, що зірковий англієць готовий продовжувати миритися з відсутністю команд успіхів, а гравця такого рівня замінити буде дуже непросто — занадто вже Тоттенгем залежить від нього. Можливо, у разі відходу Кейна свою результативність часів Евертона поверне Рішарлісон?

А що ж із Лідсом? "Павичі" закономірно стали однією з трьох команд, які вирушать до Чемпіоншипу, і тут також причина більше у неоднозначних рішеннях керівництва. Проблема не в недостатньої якості наявних кадрів у складі. Вибачте, але хіба ті ж Бренден Ааронсон, Луїс Сіністерра, Вілфрід Ньонто чи Расмус Крістенсен є поганими футболістами, які не відповідають рівню АПЛ? Ні, це дуже талановиті виконавці, але підписувалися вони під систему та філософію Джессі Марша, якого відправили у відставку після кількох незадовільних результатів за цілком якісної гри. Керівництво Лідса сподівалося повторити свій минулий досвід, коли після звільнення Марсело Б'єлси команді вдалося залишитись у Прем'єр-лізі, але це далеко не завжди так працює. Тепер залишається тільки здогадуватися, чи вилетів би Лідс до Чемпіоншипу, якби Джессі Марш продовжив бути головним тренером...

Лідс Юнайтед — Тоттенгем 1:4

Голи: Гаррісон, 67 — Кейн, 2, 69, Порро, 47, Моура, 90+5

Гарне прощання Джаки з Арсеналом. Здавалося б, у "канонірів" абсолютно відсутня будь-яка мотивація на останній тур після втраченого чемпіонства, але наостанок команда Мікеля Артети вирішила порадувати своїх уболівальників на Емірейтс і розгромити такий же невмотивований Вулвергемптон з рахунком 5:0. Дубль записав на свій рахунок Граніт Джака, і, судячи з реакції стадіону та самого швейцарця албанського походження, його трансфер до Баєра є лише питанням часу. Незважаючи на всі минулі непорозуміння, вболівальники Арсеналу гідно попрощалися з Джакою, подякувавши гучними оплескам за крутий сезон.

Арсенал — Вулвергемптон 5:0

Голи: Джака, 11, 14, Сака, 27, Жезус, 58, Ківьор, 68

Брентфорд вдруге у сезоні обіграв Манчестер Сіті. Підопічні Томаса Франка в останньому турі боролися за сьоме місце і як наслідок за потрапляння до Ліги конференцій, проте мінімальна перемога над експериментальним складом чинного чемпіона не допомогла бджолам піднятися вище в таблиці через перемоги прямих конкурентів в особі Астон Вілли та Тоттенгема. Втім, навіть відсутність єврокубків не скасовує факт успішності сезону для Брентфорда, який неабияк попив крові у представників "великої шістки".

Брентфорд - Манчестер Сіті 1:0

Гол: Піннок, 86

Нічия Крістал Пелес і Ноттінгема. Не приховуватимемо, що цей матч був найменш цікавим для нейтральних глядачів в останньому турі цього сезону АПЛ, оскільки команди виконали всі свої завдання на сезон. Гравці Крістал Пелес хотіли подарувати Рою Годжсону на прощання перемогу, але "лісники" таки зберегли нічийний результат. Як вважаєте, 75-річний Годжсон таки остаточно йде на пенсію чи знову повернеться рятувати якийсь інший клуб АПЛ вже у наступній кампанії?

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Г'юз, 66 — Авонії, 31

Манчестер Юнайтед завоював "бронзу". У Англії призові місця, крім чемпіонства, мають більше формальний характер, але завжди приємніше фінішувати третімии, а чи не четвертими. Завдяки перемозі над невмотивованим Фулгемом в останньому турі підопічним Еріка тен Гага це вдалося, але думками "червоні дияволи", звичайно, вже знаходяться у фіналі Кубка Англії.

Манчестер Юнайтед — Фулгем 2:1

Голи: Санчо, 39, Фернандеш, 55 — Тете, 19

Ньюкасл задовольняється четвертим місцем, а Челсі вже подумки з Маурісіо Почеттіно. Оскільки МЮ у своєму матчі обіграв Фулгем, "сороки" фінішували на четвертому рядку за підсумками нічиєї з Челсі. При цьому навряд чи команду Едді Гау це сильно розчаровує. Ньюкасл провів дуже хороший сезон, чого не можна сказати про "синіх". Маурісіо Почеттіно офіційно вже оголошений головним тренером Челсі, і, дуже сподіваємося, що аргентинець отримає необхідний йому час, а не як сталося з Поттером.

Челсі — Ньюкасл Юнайтед 1:1

Голи: Тріпп'єр, 27 (АГ) — Гордон, 9

Прощальне шоу від Саутгемптона. Найрезультативнішим матчем туру стало протистояння між останньою командою таблиці та Ліверпулем. Обом колективам нічого не потрібно було з турнірної точки зору, тому вони влаштували на стадіоні Сент-Меріс справжнє шоу, забивши у ворота один одного по чотири м'ячі. Тим не менш, Саутгемптон наступний сезон проведе у Чемпіоншипі, а Ліверпуль виступить у Лізі Європи, проте зробить вже це без Боббі Фірміно та Джеймса Мілнера, який провели свій прощальний матч у футболках "червоних".

Саутгемптон — Ліверпуль 4:4

Голи: Ворд-Праус, 19, Сулемана, 28, 48, А. Армстронг, 64 — Жота, 10, 73, Фірміно, 14, Гакпо, 72

Кращий тренер: Шон ДАЙЧ (Евертон)

У зв'язку з останніми подіями:

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Склад Тоттенгема в цьому сезоні:

Ривок Мо Салаха за новим трофеєм

Як вважаєте, скільки фофанів СММщик Арсеналу отримав від Зінченка після цієї публікації?