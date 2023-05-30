Півзахисник підпише контракт до літа 2027 року.
МАХМУД ДАУД, GETTY IMAGES
30 травня 2023, 14:20
Махмуд Дауд близький до переходу до Брайтона, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 27-річний футболіст підпише контракт із англійською командою до літа 2027 року. Дауд перейде до Брайтона у статусі вільного агента — його контракт з Боруссією Дортмунд завершується 30 червня.
Документи буде підписано найближчим часом, після чого про перехід оголосять офіційно.
Нинішнього сезону Дауд провів за Борусію Дортмунд 9 матчів у Бундеслізі: на його рахунку немає результативних дій.