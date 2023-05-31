Англія

Українець відзначився рекордним показником.

Український нападник Михайло Мудрик за підсумками цьогорічної зимової трансферної кампанії став гравцем лондонського Челсі, здійснивши трансфер із донецького Шахтаря за загальну потенційну вартість у 100 млн євро.

І хоча перший сезон виступів у новому клубі для 22-річного виконавця навряд чи запам’ятається істотними здобутками, він усе одно встиг потрапити до переліку рекордсменів чемпіонату за певними статистичними показниками.

Ідеться про найбільш вагому перевагу Михайла над опонентами — швидкість.

Лише два виконавці в поточній кампанії були швидшими за Мудрика, який відзначився ривком у 36,63 км/год — це захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер (37,31 км/год) та атакувальний півзахисник Ноттінгем Форест Бреннан Джонсон (36,7 км/год).

П’ятірку найшвидших футболістів АПЛ замикають нападники Ньюкасла Ентоні Гордон (36,61 км/год) та Ліверпуля Дарвін Нуньєс (36,53 км/год).

У першому сезоні в новому чемпіонаті Мудрик відіграв 15 матчів (655 хвилин), зробивши дві гольові передачі.