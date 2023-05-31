Англія

48-річний фахівець може повернутись до тренерської роботи.

Грем Поттер може очолити Крістал Пелас після закінчення сезону, повідомляє The Independent.

"Стеклярі" сподіваються вмовити 48-річного фахівця замінити Роя Годжсона, який 30 червня стане вільним агентом.

Нагадаємо, що Поттер тренував Челсі, після чого його звільнили на початку квітня за незадовільні результати. До Челсі Грем тренував Брайтон.

У сезоні-2022/23 Кристал Пелас посів одинадцяте місце і фінішував вище за Челсі.