Англія

Англієць вважав, що за аргентинця переплачують.

Грем Поттер просив керівництво Челсі не купувати так багато гравців узимку, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, власники не дослухалися думки англійського фахівця.

Грем казав, що 120 мільйонів євро за Енцо Фернандеса – це велика переплата. Незважаючи на таку думку тренера, Бехдад Егбалі продавив угоду.

Зазначимо, що Енцо провів 22 матчі за Челсі та відзначився двома результативними передачами.