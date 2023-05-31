Англія

Умови особистого договору з аргентинським хавбеком повністю узгоджено.

Центральний півзахисник Брайтона Алексіс Мак Аллістер знаходиться за крок від переходу в Ліверпуль. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсисайдці вже давно погодили всі умови майбутньої угоди з 24-річним аргентинцем, а підписання контракту очікується наступного тижня.

Ліверпуль готовий активувати пункт про викуп Мак Аллістера у розмірі 70 мільйонів фунтів стерлінгів, якщо все піде за планом табору футболіста.

Цього сезону Алексіс Мак Аллістер провів на клубному рівні 40 поєдинків, у яких він забив 12 голів і віддав три результативні передачі.