Англія

Гравець формально повернеться до Вільярреалу, але очікується, що він знову змінить клуб.

Нападник Вільярреалу Арно Данжума покине Тоттенгем, за який він виступав на правах оренди другу половину сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "шпори" відмовилися активувати опцію викупу 26-річного нідерландця на постійній основі за 27 мільйонів фунтів стерлінгів.

Стверджується, що формально Данжума повернеться до Вільярреалу, проте очікується, що він знову змінить клубну прописку влітку.

За інформацією джерела, нідерландський вінгер отримав пропозиції від клубів АПЛ, Бундесліги та французької Ліги 1, проте які конкретно — не уточнюється.

Загалом у футболці Тоттенгема Арно Данжума провів 12 поєдинків (198 хвилин), у яких він забив два голи.