Уругвайський півзахисник може перебратись в АПЛ.
Мануель Угарте, getty images
01 червня 2023, 19:59
Півзахисник Спортінга Мануель Угарте провів дуже потужний сезон, тому не дивно, що він зацікавив ряд європейських топклубів.
Як повідомляє видання A Bola, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо уругвайського футболіста.
Стверджується, що "червоні дияволи" запропонували йому доволі високу зарплатню в рамках довгострокового контракту, щоб випередити конкурентів. Втім, подробиці не повідомляються.
В цьому сезоні уругвайський футболіст відіграв понад 40 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі та Парі Сен-Жермен націлились на Угарте.