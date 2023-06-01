Англія

Уругвайський півзахисник може перебратись в АПЛ.

Півзахисник Спортінга Мануель Угарте провів дуже потужний сезон, тому не дивно, що він зацікавив ряд європейських топклубів.

Як повідомляє видання A Bola, Манчестер Юнайтед зробив пропозицію щодо уругвайського футболіста.

Стверджується, що "червоні дияволи" запропонували йому доволі високу зарплатню в рамках довгострокового контракту, щоб випередити конкурентів. Втім, подробиці не повідомляються.

В цьому сезоні уругвайський футболіст відіграв понад 40 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі та Парі Сен-Жермен націлились на Угарте.