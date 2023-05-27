Португалия

Уругвайський півзахисник може змінити клуб.

Півзахисник Спортіга Л Манулеь Угарте проводить вкрай вдалий сезон, тому ним зацікавились деякі топ-клуби Європи.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, одразу два клуби готові заплатити клаусулу футболіста найближчим літом. Вона становить 60 мільйонів євро.

Мова йде про представника АПЛ Челсі та клуб з Ліги 1 — Парі Сен-Жермен.

В цьому сезоні уругвайський футболіст відіграв понад 40 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Угарте зацікавлений Ліверпуль.