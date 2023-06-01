Англія

Швейцарець повернеться до Ювентуса.

Півзахисник Деніс Закарія підтвердив, що не залишиться у Челсі.

"Це був важкий час, але ви, хлопці, завжди підтримували мене. Дякую всім, хто мене підтримує! Давайте зосередимося на прекрасних спогадах", — наводить слова Закарії журналіст Фабріцио Романо.

Повідомляється, що рішення ухвалив новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно — йому не потрібний виявився Закарія. Таким чином, Деніс повертається до Ювентусу.

У сезоні-2022/23 Закарія провів 13 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол за Челсі.