Швейцарець повернеться до Ювентуса.
ДЕНІС ЗАКАРІЯ, GETTY IMAGES
01 червня 2023, 21:56
Півзахисник Деніс Закарія підтвердив, що не залишиться у Челсі.
"Це був важкий час, але ви, хлопці, завжди підтримували мене. Дякую всім, хто мене підтримує! Давайте зосередимося на прекрасних спогадах", — наводить слова Закарії журналіст Фабріцио Романо.
Повідомляється, що рішення ухвалив новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно — йому не потрібний виявився Закарія. Таким чином, Деніс повертається до Ювентусу.
У сезоні-2022/23 Закарія провів 13 матчів у всіх турнірах: на його рахунку один гол за Челсі.