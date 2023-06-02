Англія

Французький захисник дав коментар напередодні гри проти Манчестер Сіті.

Захисник Манчестер Юнайтед Рафаель Варан задоволений важким викликом, що очікує його команду у матчі проти Манчестер Сіті.

"Требл Манчестер Сіті? Я думаю, що ми більше зосереджені на виклику, який стоїть перед нами, а не на тому, щоб зупинити іншу команду. Мені подобається стикатися з великими викликами, особливо коли щось здається неможливим.

Ми хочемо розвиватися і бути на вершині, це Манчестер Юнайтед. Коли ти починаєш перемагати, ти змінюєш менталітет і стаєш більш готовим до того, щоб вигравати більше, і найважливіші трофеї", – наводить слова французького захисника MEN.

Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 3 червня. Початок о 17:00. Football.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.