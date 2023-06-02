Англія

Іспанець відзначив роботу тен Гага.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився перед фіналом Кубка Англії проти МЮ.

"Приємно бути у фіналі Кубка Англії. Фінал – особлива подія сама собою, але Юнайтед останніх чотирьох, п'яти, шести місяців – це зовсім інша команда. Вони змінилися з початку сезону, стали кращими.

Тен Гаг? Я знаю, що перший сезон в АПЛ – це нелегко. Він визначає хорошого тренера. Я думаю, що Манчестер Юнайтед має видатного тренера на роки вперед.

Щодо кадрів. Кевін де Брюйне та Джек Гриліш добре тренувалися на останніх двох заняттях, вони більш-менш в порядку.

Ортега зіграє у старті. У кубках в моїх командах завжди було так, навіть у Барсі та Баварії, тож він зіграє", – сказав тренер Манчестер Сіті.

Фінал Кубка Англії між МС та МЮ відбудеться завтра, 3 червня. Початок о 17:00. Football.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.