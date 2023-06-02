Англія

Головний тренер "червоних дияволів" — про майбутній матч.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Гаг висловився перед фіналом Кубка Англії проти Манчестер Сіті.

"Я грав у багатьох фіналах кубка Нідерландів як гравець і як тренер, і це завжди було фантастичним досвідом. У Нідерландах у нас є Де Кюйп, і це особливе місце. Але Вемблі, мабуть, найкращий стадіон у світі і бути присутнім у фіналі кубка – це справді захоплююче.

Манчестер Сіті? Думаю, що вони роблять дуже хорошу роботу. Вони грають у дуже хороший футбол, вони заслуговують [аплодисментів]. Звичайно, я дивлюся на наших суперників, оцінюю, але ми дивимося й на себе, і ви повинні бачити, де ви знаходитесь як клуб, і далі ви повинні досягати прогресу, і я думаю, що ми робили це протягом цього сезону, ми досягли дуже хорошого прогресу, ми рухаємося в правильному напрямку.

Чи зіграє Антоні? Малоймовірно. Антоні все ще [має] шанс, але дуже малий.

Мартіаль? Ці запитання... стільки разів у ЗМІ про відсутність гравців за останні пару місяців, і щоразу я кажу ту саму відповідь. У нас є доступні гравці, які багато разів досягали успіху. Отже, у нас хороша команда і буде хороший склад на гру", — наводить слова Тен Гага MEN.

Фінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 3 червня. Початок о 17:00. Football.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу.