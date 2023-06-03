Англія

У "лісників" немає можливості відмовитись від придбання футболіста.

Новозеландський нападник Кріс Вуд другу половину цього сезону проводив у складі Ноттінгем Форест, куди перейшов із Ньюкасла на правах оренди з обов’язковим викупом після завершення піврічного терміну.

Хоча навряд чи можна назвати удалим той час, що 31-річний виконавець провів у розташування "лісників", через недостатній рівень ігрової практики, проте клуб не мав можливості відмовитись від його повноцінного підписання.

Кріс отримав складну травму підколінного суглобу якраз перед грою проти "сорок" посеред березня цього року (1:2), після чого завершував кампанію в лазареті.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, його підсумкова вартість склала 17,4 млн євро.

За Ноттінгем Вуд провів сім матчів, забивши один гол.