Англія

Виконав завдання — здобув справедливу нагороду.

Англійський Евертон у цьому розіграші Прем’єр-ліги знову опинився на межі вильоту до Чемпіоншипу, проте в останньому турі обіграв Борнмут та все ж таки залишився серед найсильніших команд країни.

Починаючи з останнього дня січня 2023 року, порятунком "ірисок" займався безпосередньо англійський керманич Шон Дайч, який отримав півторарічний контракт та належну довіру керівництва клубу.

Під орудою 51-річного фахівця Евертон виграв п’ять матчів, шість разів зіграв унічию та сім разів програвав.

Як повідомляє англійська преса, за підсумками сезону Дайч отримав майже 3,5 млн євро (3 млн фунтів стерлінгів) додаткових виплат виключно за те, що команда залишись у "еліті".

Евертон у підсумку посів 17, останню рятівну, сходинку, випередивши Лестер на два очки.