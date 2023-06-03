Англія

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Два манчестерських клуби на Вемблі розіграють поміж собою Кубо Англії зразка сезону-2022/23.

Хосеп Гвардіола вирішив використати з перших хвилин звичний основний склад із Ортегою в рамці воріт.

Ерік тен Гаг із перших хвилин залучив Фреда до опорної зони та Рашфорда на вістря атаки.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аканджі — Стоунз, Родрі — Б. Сілва, де Брюйне, Гюндоган, Гріліш — Голанд.

Запасні: Едерсон, Філліпс, Аке, Лапорт, Альварес, Марез, Фоден, Палмер, Льюїс.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Шоу — Каземіро, Фред — Фернандеш, Еріксен, Санчо — Рашфорд.

Запасні: Батленд, Далот, Магвайр, Маласія, Мактоміней, Пеллістрі, Еланга, Гарначо, Веггорст.



Гра Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.