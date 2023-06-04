Англія

Гравець подякував Евертону за співпрацю.

Колумбійський центральний захисник Еррі Міна наприкінці поточного сезону завершує свій п’ятирічний цикл перебування в англійському Евертоні, куди влітку 2018 року перебрався з каталонської Барселони за 30,25 млн євро.

Наостанок 28-річний виконавець написав звернення до всіх причетних до "ірисок".

"Я хотів би присвятити ці рядки тому, щоб попрощатися з усіма вами і спробувати описати, що я відчуваю в цей момент.

Перед останньою грою я сказав вам, що у нас була остання спільна місія... і ми її виконали! Ми досягли мети! Союз між командою та вболівальниками був вражаючим.

Я хочу подякувати вам за кожну мить, яку ви розділили зі мною впродовж останніх п'яти років, за кожну овацію і за те, що ви зробили Гудісон Парк чарівним місцем.

Я беру з собою на згадку вражаючу атмосферу на кожній грі, пристрасть і повагу, які ви завжди демонструєте. Дякую клубу за довіру, а також усім моїм товаришам по команді та тренерам.

Для мене було честю бути членом клубу Евертон, і куди б я не пішов, я точно буду вболівати за нього. Ви назавжди в моєму серці", — заявив колумбійський виконавець.

За цей час Міна відіграв 99 матчів за Евертон, забивши дев’ять голів та віддавши один гольовий пас.