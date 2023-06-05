Англія

Південноамериканський вибір лондонського клубу залишиться чинним.

Лондонський Челсі потужно провів цьогорічне зимове трансферне з величезними витратами на підписання нових футболістів, проте нові власники клубу все одно не збираються на цьому зупинятись.

Уже першим придбанням літньої кампанії для "пенсіонерів" мав стати уругвайський опорний півзахисник лісабонського Спортінга Мануель Угарте, однак французький Парі Сен-Жермен утрутився до процесу перемовин поміж клубами й банально запропонував більше грошей як "левам", так і потенційному новачку.

Але представники передбачили й такий варіант, тож паралельно з Угарте завжди тримали руку на пульсі подій довкола півзахисника Брайтона Мойзеса Кайседо, за яким полювали ще взимку, проте гравець залишився в складі "чайок" до завершення кампанії.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Челсі наразі планує спрямувати всі кошти, що готував для трансферу Угарте, а це 55 млн євро +6 млн євро на рік зарплатні, на підписання 21-річного колумбійця.

У поточному сезоні Кайседо провів 43 матчі, по разу відзначившись голом та гольовою передачею.