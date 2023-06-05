Франция

Чемпіони Франції банально запропонували кращі умови.

Уругвайський опорний півзахисник Мануель Угарте вже на другий рік свого перебування в складі лісабонського Спортінга почав звертати на себе увагу великих європейських клубів.

Тоді як "леви" заплатили за нього влітку 2021 року 10,5 млн євро, на початку поточної трансферної кампанії, що нещодавно розпочалась, уже пролунали мінімальні ставки в 55 млн євро.

Саме стільки запропонував лондонський Челсі за 22-річного виконавця й був дуже впевнений у тому, що ніхто не зможе перебити цю пропозицію.

Однак у підсумку з’ясувалось, що, відповідно до інформації італійського журналіста Фабріціо Романо, це був максимум, у який "пенсіонери" оцінили "реальну", на їхню думку, трансферну вартість гравця Спортінга.

У той самий час до перегонів за підписанням уругвайця долучився французький Парі Сен-Жермен, запропонувавши одразу 60 млн євро, завдяки чому автоматично вибив Челсі з переліку потенційних конкурентів.

Португальський клуб узяв час на роздуми, а новоспечені чемпіони Франції тим часом ще й підкріпили свої позиції зарплатнею для гравця в розмірі 10 млн євро на рік — більше, аніж міг запропонувати Челсі.

У цьому сезоні Угарте відіграв 47 матчів, зробивши один гольовий пас.