Англія

19-річний футболіст буде частиною команди Томаса Франка.

Єгора Ярмолюка переведено з резервної команди в першу, повідомив офіційний сайт Брентфорда.

Таким чином, 19-річний футболіст у сезоні-2023/24 гратиме в англійській Прем'єр-лізі та стане частиною команди Томаса Франка.

Минулого сезону українець провів 16 матчів за Брентфорд Б: на його рахунку 3 голи та 2 результативні передачі. Він виграв із командою Кубок Прем'єр-ліги – турнір для U-21.

Нагадаємо, що Ярмолюк дебютував за основну команду Брентфорда у листопаді 2022 року – він зіграв 18 хвилин у Кубку англійської ліги проти Джиллінгема (1:1, 6:7 за пенальті).

Також Ярмолюк тричі попадав у заявку Брентфорда, але на поле так і не виходив.

Зазначимо, що сезон-2022/23 було перервано для українця через травму.