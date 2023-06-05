Англія

Лондонці підсилилися гравцем з Індепенд'єнте.

Челсі оголосив про підписання Кендрі Паеса — повідомляє офіційний сайт клубу.

Еквадорець, який приєднається до Челсі після свого 18-річчя, вже створив репутацію в Південній Америці як один із найяскравіших і найкреативніших молодих талантів завдяки поєднанню вмілого дриблінгу з баченням і технікою, щоб долати захист завдяки проходженню вперед з м'ячем.

Паес привернув увагу, забив гол під час свого дебютного матчу за свій клуб цього року, ставши наймолодшим дебютантом і бомбардиром еквадорської вищої ліги. Цього сезону на його рахунку шість матчів у основному складі, а також дебют на континенті в переможному матчі Копа Лібертадорес над Корінтіансом (2:1) на початку травня.

Він також зіграв головну роль на Кубку Америки серед гравців до 17 років, відзначившись двома голами та шістьма результативними передачами, будучи капітаном своєї країни, а потім відзначився ще одним голом і зробив три результативні передачі, коли він вийшов у стартовому складі у всіх чотирьох матчах Еквадору на Чемпіонаті світу до 20 років цього літа.

Раніше він був названий найкращим талантом на Next Generation Trophy 2022, престижному молодіжному турнірі в Австрії, в якому беруть участь клуби з усього світу.