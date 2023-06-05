Англія

Футболісти ідуть з представника чемпіонату Англії.

Тете та ще декілька футболістів залишають Лестер після цього сезону — повідомляє сторінка англійського клубу.

Разом з бразильцем команду поміняють Юрі Тілеманс, Даніель Амарті, Чаглар Сьоюнджю, Айосе Перес, Нампаліс Менді та Раян Бертранд.

Лестер вилетів до Чемпіоншипу за підсумками сезону в Прем'єр-Лізі.

Футболіст повинен повернутися з Англії до складу Шахтаря чи піти в нову оренду в разі рішення чемпіона України.