Футболісти ідуть з представника чемпіонату Англії.
Тете Кардосо - Getty Images
05 червня 2023, 21:35
Тете та ще декілька футболістів залишають Лестер після цього сезону — повідомляє сторінка англійського клубу.
Разом з бразильцем команду поміняють Юрі Тілеманс, Даніель Амарті, Чаглар Сьоюнджю, Айосе Перес, Нампаліс Менді та Раян Бертранд.
Лестер вилетів до Чемпіоншипу за підсумками сезону в Прем'єр-Лізі.
Футболіст повинен повернутися з Англії до складу Шахтаря чи піти в нову оренду в разі рішення чемпіона України.