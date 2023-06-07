Англія

Контракт форварда завершується через два роки.

Корейський нападник Сон Хин Мін здобув найбільшу популярність за часи своїх виступів за лондонський Тоттенгем, проте невпевненість у майбутньому проєкту "шпор" підживлює сумніви досвідченого виконавця щодо продовження контракту з клубом.

Чинна угода поміж 30-річним футболістом та столичним колективом завершується влітку 2025 року, але ще до того часу форвард може змінити клубну прописку.

Трансферна хвиля, що бере початок на теренах Саудівської Аравії, може зачепити також і Сон, тоді як британська преса повідомляє, що влітку наступного року представники цієї країни планують звернутись до Тоттенгема щодо можливості придбати гравця.

У цьому сезоні кореєць забив 14 голів та віддав шість гольових передач у 47 матчах.