Англія

Непогане підсилення для столичного колективу.

Літнє трансферне вікно продовжує поступово набирати оберти й до процесу перемовин залучаються все більше клубів.

Однак на перших етапах команди радше відпрацьовують ті варіанти трансферів, які були розглянуті ними ще під час регулярної кампанії.

Зокрема, про інтерес до колумбійського півзахисника Борнмута Джефферсона Лерми збоку лондонського Крістал Пелес було відомо ще наприкінці травня, а оскільки на той момент чинний контракт поміж 28-річним виконавцем та "вишнями" мав завершитись разом із закінченням чемпіонату, то залишалось лише дочекатись, коли "склярі" зроблять офіційну пропозицію потенційному новачку.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, це й сталось напередодні, коли сторони обговорили умови майбутньої угоди, домовленість щодо якої була закладена ще під час сезону.

У підсумку, офіційні документи було підписано — Джефферсон стане гравцем Крістал Пелес строком до 2027 року.

У цьому сезоні на рахунку Лерми 37 матчів та п’ять забитих м’ячів.