Англія

Півзахиснику бракує ігрової практики.

Нідерландський півзахисник Донні пан де Бек переходив до складу англійського Манчестер Юнайтед восени 2020 року за майже 40 млн євро на тлі шаленого успіху амстердамського Аякса в Лізі чемпіонів УЄФА, однак у підсумку так і не зміг призвичаїтись до виступів у рамках АПЛ.

Піврічна оренда до Евертону в другій половині сезона-2021/22 не дуже-то й допомогла 26-річному виконавцеві після того отримати довіру та місце в стартовому складі від нового головного тренера Еріка тен Гага.

У підсумку, Донні зіграв усього 10 матів (294 хвилин) у цій кампанії з двома пошкодженнями, останнє з яких, травма коліна, вибило його з гри на пів року.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, ван де Бек незадоволений перебігом справ у розташуванні "Червоних дияволів" відносно себе, тому прагне залишити клуб під час поточної трансферної кампанії.

Однак охочих клубів допомогти гравцю в цьому питанні наразі немає.