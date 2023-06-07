Півзахиснику бракує ігрової практики.
Донні ван де Бек, Getty Images
07 червня 2023, 10:16
Нідерландський півзахисник Донні пан де Бек переходив до складу англійського Манчестер Юнайтед восени 2020 року за майже 40 млн євро на тлі шаленого успіху амстердамського Аякса в Лізі чемпіонів УЄФА, однак у підсумку так і не зміг призвичаїтись до виступів у рамках АПЛ.
Піврічна оренда до Евертону в другій половині сезона-2021/22 не дуже-то й допомогла 26-річному виконавцеві після того отримати довіру та місце в стартовому складі від нового головного тренера Еріка тен Гага.
У підсумку, Донні зіграв усього 10 матів (294 хвилин) у цій кампанії з двома пошкодженнями, останнє з яких, травма коліна, вибило його з гри на пів року.
Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, ван де Бек незадоволений перебігом справ у розташуванні "Червоних дияволів" відносно себе, тому прагне залишити клуб під час поточної трансферної кампанії.
Однак охочих клубів допомогти гравцю в цьому питанні наразі немає.