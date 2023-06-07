26-річний футболіст може стати "лісником" на постійній основі.
ДІН ГЕНДЕРСОН, GETTY IMAGES
07 червня 2023, 13:59
Манчестер Юнайтед готовий продати Діна Гендерсона у Ноттінгем Форест, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, за 26-річного футболіста "лісники" готові заплатити 30 мільйонів фунтів.
Після продовження контракту з Де Хеа, МЮ буде готовий відпустити англійця і зайнятися пошуком резервного голкіпера.
Зазначимо, що Гендерсон провів 18 матчів у Прем'єр-лізі минулого сезону за Ноттінгем Форест. Він сім разів зберіг ворота сухими.