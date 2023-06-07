Англія

26-річний футболіст може стати "лісником" на постійній основі.

Манчестер Юнайтед готовий продати Діна Гендерсона у Ноттінгем Форест, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, за 26-річного футболіста "лісники" готові заплатити 30 мільйонів фунтів.

Після продовження контракту з Де Хеа, МЮ буде готовий відпустити англійця і зайнятися пошуком резервного голкіпера.

Зазначимо, що Гендерсон провів 18 матчів у Прем'єр-лізі минулого сезону за Ноттінгем Форест. Він сім разів зберіг ворота сухими.