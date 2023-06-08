Англія

Аргентинець посилив мерсисайдську команду.

Ліверпуль офіційно презентував Алексіса Мак Аллістера — повідомляє Twitter мерсисайдського колективу.

"Це неймовірне відчуття. Це мрія, я радий бути тут, і я не можу дочекатися, щоб почати. Я хотів бути в клубі із першого дня підготовки до сезону, тому добре, що все зроблено, з нетерпінням чекаю зустрічі з одноклубниками.

Це був фантастичний рік для мене — чемпіонат світу, те, чого ми досягли з Брайтоном, — але тепер настав час подумати про Ліверпуль і намагатися кожного дня ставати кращим гравцем і кращою людиною".

Контракт підписано до 2028 року.