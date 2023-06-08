Англія

Француз може змінити клуб.

Голкіпер Мілана Майк Меньян опублікував загадкове повідомлення в соціальних мережах після відходу Паоло Мальдіні, піджививши чутки про зацікавленість від Челсі.

Гравець збірної Франції є цікавою опцією для "синіх" на сезон-2023-24, і, як кажуть, він незадоволений раптовим відходом Мальдіні з Сан Сіро. Меньян опублікував загадкове повідомлення в соціальних мережах після того, як Мілан підтвердив відхід Мальдіні.

Це привернуло увагу ЗМІ та шанувальників, оскільки Меньян поставив знак питання на вершині літери "І" Мілана.

Повідомляється, що Мальдіні був готовий запропонувати новий контракт Меньяну, але відхід італійського функціонера означає, що француз, можливо, не зацікавлений у продовженні контракту з "россонері" зараз.

За даними Calciomercato.com, Челсі дуже зацікавлений у Меньяні. Італійське видання підтверджує, що раптовий відхід Мальдіні може мати наслідки для ринку: Рафаель Леау та Тео Ернандес також незадоволені відходом Паоло.

Меньян приєднався до Мілана за 15,4 мільйона євро з Лілля влітку 2021 року. Він провів 68 ігор за "россонері", вигравши титул Серії А в сезоні-2021-22, коли його було визнано найкращим воротарем сезону у вищому дивізіоні Італії.