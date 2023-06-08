Англія

"Молотобійці" працюють над вхідними трансферами.

Вест Гем розглядає різноманітні варіанти посилення середньої ланки поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання The Telegraph, "молотобійці" ведуть перемовини щодо переходу Гарві Барнса з Лестера.

Стверджується, що лондонський клуб має перевагу над конкурентами — Астон Віллою, Тоттенгемом та Ньюкаслом.

Зазначимо, що в цьому сезоні англієць відіграв 40 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тете та ще кілька гравців Лестера залишать клуб.