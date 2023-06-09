Англія

Англійський плеймейкер планує залишити Лестер, який вилетів до Чемпіоншипу.

Атакуючий півзахисник Лестер Сіті Джеймс Меддісон має намір змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Тоттенгем і Ньюкасл Юнайтед ведуть боротьбу за підписання 26-річного англійця.

"Сороки" працюють над цією угодою ще з зими, тоді як у таборі "шпор" Меддісона хоче бачити новий головний тренер Анже Постекоглу.

У цьому сезоні Джеймс Меддісон провів за Лестер 32 поєдинки, в яких він забив 10 голів та віддав 9 результативних передач. Контракт англійця з "лисицями" спливає влітку 2024 року.