Англія

Бельгійський хавбек перейшов до нового клубу на правах вільного агента.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Юрі Тілеманса, права на якого раніше належали Лестеру.

26-річний бельгієць приєднався до стану бірмінгемців на правах вільного агента після того, як його контракт із "лисицями" підійшов до свого завершення цього літа.

Терміни та деталі угоди між Астон Віллою та Тілемансом не уточнюються. Нагадаємо, що "леви" наступного сезону виступатимуть у кваліфікації Ліги конференцій, посівши сьоме місце в АПЛ.

У цьому сезоні Юрі Тілеманс провів 37 поєдинків, у яких він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.