Англія

Хосеп Гвардіола — перший тренер в історії, якому вдалося виграти дві требла.

У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті мінімально обіграв міланський Інтер і вперше у своїй історії виграв найпрестижніший єврокубок.

Враховуючи те, що цього сезону "містяни" також стали тріумфаторами англійської Прем'єр-ліги та Кубка Англії, вони ще й оформили перший требл у своїй історії.

Також варто зазначити, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим фахівцем в історії сучасного футболу, який виграв два требли.

Перший требл підкорився іспанському фахівцю на чолі каталонської Барселони у 2009 році.