Хосеп Гвардіола — перший тренер в історії, якому вдалося виграти дві требла.
Гравці Ман Сіті, getty images
11 червня 2023, 00:08
У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА Манчестер Сіті мінімально обіграв міланський Інтер і вперше у своїй історії виграв найпрестижніший єврокубок.
Враховуючи те, що цього сезону "містяни" також стали тріумфаторами англійської Прем'єр-ліги та Кубка Англії, вони ще й оформили перший требл у своїй історії.
Також варто зазначити, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став першим фахівцем в історії сучасного футболу, який виграв два требли.
Перший требл підкорився іспанському фахівцю на чолі каталонської Барселони у 2009 році.