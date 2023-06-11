26-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "сорок".
ДЖЕЙМС МЕДДІСОН, GETTY IMAGES
11 червня 2023, 18:58
Лестер готовий продати Джеймса Меддісона, повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, фаворитом на підписання 26-річного півзахисника є Ньюкасл. Конкуренцію "сорокам" нав'яже Тоттенгем.
Нагадаємо, що Лестер за підсумками сезону вилетів із АПЛ, а контракт Меддісона з "лисицями" розрахований до літа 2024 року.
У сезоні, що завершився, Меддісон провів 30 ігор у чемпіонаті Англії і забив 10 голів.