Англія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі "сорок".

Лестер готовий продати Джеймса Меддісона, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, фаворитом на підписання 26-річного півзахисника є Ньюкасл. Конкуренцію "сорокам" нав'яже Тоттенгем.

Нагадаємо, що Лестер за підсумками сезону вилетів із АПЛ, а контракт Меддісона з "лисицями" розрахований до літа 2024 року.

У сезоні, що завершився, Меддісон провів 30 ігор у чемпіонаті Англії і забив 10 голів.