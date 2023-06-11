Англія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру у лондонській команді.

Мойзес Кайседо може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, 21-річний футболіст веде переговори з лондонською командою "за лаштунками". Челсі обережно веде переговори щодо потенційного переходу.

Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.