21-річний футболіст може продовжити кар'єру у лондонській команді.
МОЙЗЕС КАЙСЕДО, GETTY IMAGES
11 червня 2023, 21:39
Мойзес Кайседо може продовжити кар'єру в Челсі, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, 21-річний футболіст веде переговори з лондонською командою "за лаштунками". Челсі обережно веде переговори щодо потенційного переходу.
Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.
У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.