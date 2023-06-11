Англія

Французький голкіпер Лідса хоче отримувати регулярну ігрову практику.

Воротар Лідс Юнайтед Іллан Мельє висловився про своє майбутнє після того, як його команда вилетіла у Чемпіоншип за підсумками сезону в англійській Прем'єр-лізі, прокоментувавши також чутки про інтерес до нього з боку лондонського Челсі.

"Офіційно я все є гравцем Лідс Юнайтед. Мені доведеться подумати про те, який проєкт може бути найкращим для моєї кар'єри.

Челсі? Тільки якщо це не піти і не сидіти на лаві для запасних… У протилежному випадку мене це не цікавить. Якщо я хочу стати номером один, звичайно, ви не можете сказати, що Челсі мене не цікавить", — цитує слова Мельє журналіст Фабріціо Романо з посиланням на RMC.

У цьому сезоні англійської Прем'єр-ліги Іллан Мельє провів 34 матчі, у яких він пропустив 67 голів та п'ять разів відстояв на нуль. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного француза у 22 мільйони євро.