Англія

Манчестер Сіті просить "серйозну суму" за португальського плеймейкера.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, як і раніше, може змінити клубну прописку цього літа і вирушити за новим викликом у кар'єрі.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 28-річний португалець залишається головною трансферною метою Парі Сен-Жермен на літнє вікно, проте Манчестер Сіті запитує "серйозну суму".

Стверджується, що директор ПСЖ Луїс Кампос має чудові стосунки з Бернарду ще з тих пір, як той був у Монако, що може вплинути на майбутнє гравця Ман Сіті.

У цьому сезоні Бернарду Сілва провів за Манчестер Сіті 55 поєдинків, забив сім голів та віддав вісім асистів.