Манчестер Сіті просить "серйозну суму" за португальського плеймейкера.
Бернарду Сілва, getty images
12 червня 2023, 13:06
Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, як і раніше, може змінити клубну прописку цього літа і вирушити за новим викликом у кар'єрі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 28-річний португалець залишається головною трансферною метою Парі Сен-Жермен на літнє вікно, проте Манчестер Сіті запитує "серйозну суму".
Стверджується, що директор ПСЖ Луїс Кампос має чудові стосунки з Бернарду ще з тих пір, як той був у Монако, що може вплинути на майбутнє гравця Ман Сіті.
У цьому сезоні Бернарду Сілва провів за Манчестер Сіті 55 поєдинків, забив сім голів та віддав вісім асистів.