Англія

У Челсі дуже великі запити щодо власного гравця.

Англійський атакувальний півзахисник Мейсон Маунт цими днями перебуває в роздумі стосовно планів щодо свого майбутнього в лондонському Челсі.

Чинний контракт 24-річного виконавця добігає завершення вже наступного року, проте перемовини з "синіми" щодо нової угоди практично не зрушили з початкової точки відліку.

Натомість, дедалі частіше преса отримує сигнали щодо зацікавленості в одному з найбільших талантів місцевого футболу збоку інших клубів.

Зокрема, нещодавно з’явилась інформація, що Манчестер Юнайтед проінформував представників Маунта щодо початку перемовин із "пенсіонерами" відносно можливого майбутнього трансфера.

Однак на заваді переїзду Мейсона на Олд Траффорд можуть стати запити "синіх".

80 млн євро — саме такі початкові умови висуває Челсі, що може злякати й найбільш заможні клуби Європи.

Маунт у цьому сезоні зіграв 35 матчів, забивши три голи та віддавши шість гольових передач.