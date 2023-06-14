Англія

Футболіст може змінити клуб з Лондона.

Кай Гаверц може стати гравцем Арсеналу — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Арсенал веде перемовини про підписання ннімецького футболіста після позитивних контактів з боку гравця — він зацікавлений у переході.

Челсі зараз хоче приблизно 75 мільйонів фунтів стерлінгів за Гаверца, Арсенал не заплатить цю суму.

"Сині" можуть бути гнучкими щодо ціни після початкового запиту, проте жодної конкретики поки що немає, Реал ж точно не заплатить 50 мільйонів фунтів стерлінгів за гравця.