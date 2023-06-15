Англія

Однак "сині" поки що не можуть домовитися з Брайтоном.

Челсі лідирує у гонці за Мойзеса Кайседо, але між клубами немає домовленості, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, колумбієць хоче перейти до Челсі, але Брайтон оцінює свого футболіста у 120 мільйонів фунтів.

"Сині" хочуть збити цінник, але очікується, що лондонському клубу доведеться заплатити значно більше 80 мільйонів. Не виключено варіант, що між клубами може відбутися обмін. Наприклад, Коннор Галлагер може перейти до Брайтона.

Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.