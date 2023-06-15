Англія

Бразилець зможе повноцінно працювати з командою.

Андрей Сантос найближчим часом зможе повноцінно працювати із Челсі. Футболіст на своїй сторінці у Twitter виклав фотографію, де позує зі схваленою заявкою.

Однак наразі невідомо, чи дозвіл діє для Великобританії або для літнього туру команди в США.

Нагадаємо, що Андрей Сантос перейшов до Челсі у січні цього року з Васко да Гама, але не отримав дозвіл на роботу через відсутність міжнародного досвіду.

Зазначимо, що другу частину сезону Сантос провів на правах оренди за Васко да Гама.