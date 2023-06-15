33-річний футболіст може поповнити склад новачка АПЛ.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 23:59
Кайл Вокер привернув увагу Шеффілд Юнайтед, повідомляє TalkSport.
За інформацією джерела, 33-річний захисник незадоволений кількістю ігрового часу минулого сезону у складі Манчестер Сіті.
Крім того, Вокер заявляв про бажання повернутися до Шеффілда, де він починав кар'єру, після чого перейшов у Тоттенгем.
Зазначимо, що інтерес до Вокера також виявляють арабські клуби. Контракт Кайла із Сіті розрахований до літа 2024 року.
Нагадаємо, що за підсумками сезону Шеффілд Юнайтед отримав підвищення у класі та гратиме в АПЛ.