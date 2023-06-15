Англія

33-річний футболіст може поповнити склад новачка АПЛ.

Кайл Вокер привернув увагу Шеффілд Юнайтед, повідомляє TalkSport.

За інформацією джерела, 33-річний захисник незадоволений кількістю ігрового часу минулого сезону у складі Манчестер Сіті.

Крім того, Вокер заявляв про бажання повернутися до Шеффілда, де він починав кар'єру, після чого перейшов у Тоттенгем.

Зазначимо, що інтерес до Вокера також виявляють арабські клуби. Контракт Кайла із Сіті розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, що за підсумками сезону Шеффілд Юнайтед отримав підвищення у класі та гратиме в АПЛ.