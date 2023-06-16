Англія

"Сині" спочатку вимагали 75 мільйонів фунтів за німецького нападника, але готові йти на поступки.

Нападник лондонського Челсі Кай Гаверц став на крок ближче до того, щоб змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, але при цьому залишитися в столиці Англії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" зробили офіційну пропозицію "синім" щодо трансферу 24-річного німця, з яким раніше він уже досяг усної угоди за контрактом — гравець дав "зелене світло" на переїзд на Емірейтс Стедіум.

За інформацією джерела, Челсі спочатку запросив за Гаверца 75 мільйонів фунтів стерлінгів, проте стверджується, що клуб готовий йти на фінансові поступки Арсеналу у переговорному процесі.

Переговори між босами двох лондонських клубів продовжуються. Реал Мадрид вийшов із боротьби за німецького універсала, тоді як Баварію проінформували про пропозицію "канонірів", проте мюнхенці наразі не зробили ніяких конкретних дій, окрім наявності інтересу.

Цього сезону Кай Гаверц провів за Челсі 47 поєдинків у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав одну результативну передачу.