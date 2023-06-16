Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що опорний півзахисник Тьємуе Бакайоко залишить клуб цього літа.

Контракт із 28-річним французом підійшов до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати.

Нагадаємо, що Бакайоко перейшов до Челсі з Монако влітку 2017 року за 40 мільйонів євро.

З того моменту французький опорник провів за "синіх" всього 43 матчі (3 голи та 3 асисти), періодично вирушаючи у різні оренди і встигнувши виграти Кубок Англії в 2018 році.