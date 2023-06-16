Англія

З літа 2017 року французький опорник провів за "синіх" усього 43 матчі.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про те, що опорний півзахисник Тьємуе Бакайоко залишить клуб цього літа.

Контракт із 28-річним французом підійшов до свого завершення, і сторони вирішили його не продовжувати.

Нагадаємо, що Бакайоко перейшов до Челсі з Монако влітку 2017 року за 40 мільйонів євро.

З того моменту французький опорник провів за "синіх" всього 43 матчі (3 голи та 3 асисти), періодично вирушаючи у різні оренди і встигнувши виграти Кубок Англії в 2018 році.