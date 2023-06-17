Англія

Півзахисник Сельти може стати "пенсіонером".

Півзахисник Сельти Габріель Вейга вдалими виступами у цьому сезоні привернув увагу ряду провідних клубів.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, іспанський півзахисник серед інших зацікавив Челсі, який вже зробив запит щодо гравця, щоб дізнатись, скільки він буде коштувати.

Втім, поки що немає жодних інших кроків для підписання футболіста.

У поточному сезоні Вейга забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі за 29 матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вейга близький до трансферу в Ліверпуль.