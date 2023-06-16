Англія

Іспанець може продовжити кар'єру на Енфілді.

Іспанський атакувальний півзахисник Сельти з Віго Габрі Вейга в поточному сезоні продовжує прогресувати, завдяки чому змусив звернути на себе увагу чимало провідних європейських клубів.

За інформацією Фабріціо Романо, Ліверпуль дуже зацікавлений у підписанні іспанського вундеркінда Сельти. Стверджується, що за останні кілька днів представники "червоних" провели чимало часу з агентом Вейги, Піні Захаві.

Серед конкурентів Ліверпуля наявні лондонський Арсенал та Ньюкасл, яких навряд чи злякає сума відступних футболіста, що прописана в його чинному контракті зі Сельтою — 40 млн євро.

У поточному сезоні Вейга забив дев’ять голів та віддав три гольові передачі за 29 матчів.