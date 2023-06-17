Англія

Лондонський клуб хоче знизити трансфер вартість колумбійця.

Челсі продовжує роботу з придбання Мойзеса Кайседо, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, лондонський клуб готовий запропонувати Брайтону одного зі своїх футболістів за 21-річного опорного півзахисника.

Брайтон оцінює Кайседо у 100 мільйонів фунтів. Челсі не готовий платити таку вартість. Однак "сині" не готові запропонувати "чайкам" як угоду Леві Колвілла, який сезон-2022/23 провів за Брайтон.

Також Челсі найближчим часом може завершити перехід Ніколаса Джексона з Вільярреала.

Нагадаємо, що контракт Кайседо із Брайтоном розрахований до літа 2027 року.

У сезоні-2022/23 Кайседо провів 43 матчі: на його рахунку один гол та одна результативна передача.