Англія

Значний інтерес від великих людей.

Уже від самого початку цьогорічної літньої трансферної кампанії спостерігається суттєве пожвавлення зацікавленості представників Саудівської Аравії в провідних гравцях європейських клубів.

На цьому тлі ми вже почули про кілька гучних трансферів, проте клуб з країни Ближнього Сходу на цьому зупинятись не планують.

Зокрема, як повідомляє англійська преса, сьогодні, 18 червня, до Лондона завітав голова футбольного уряду Саудівської Аравії з метою переговорів щодо придбання одразу трьох гравців Челсі.

Ідеться про нападника Хакіма Зієша, захисника Каліду Кулібалі та воротаря Едуара Менді.

Щодо останнього, то аравійський Аль-Ахлі вже встиг провести з 31-річним сенегальцем перший раунд перемовин, тоді як Ан-Наср спілкується з Челсі щодо 30-річного марокканського виконавця.