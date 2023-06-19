Англія

Його трансфер лише справа часу.

Ніколас Джексон на межі переходу до Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, перехід нападника Вільярреала — справа часу. "Сині" заплатять за футболіста 35 мільйонів євро – така клаусула у його контракті.

Наразі клуби ведуть переговори щодо того, як виплачуватиметься сума.

Щодо Джексона, то він прийняв пропозицію Челсі, і хоче перейти лише до лондонської команди.

На рахунку 21-річного виконавця тринадцять голів та п’ять результативних передач у 38 матчах на клубному рівні.