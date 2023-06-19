Його трансфер лише справа часу.
НІКОЛАС ДЖЕКСОН, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 16:28
Ніколас Джексон на межі переходу до Челсі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, перехід нападника Вільярреала — справа часу. "Сині" заплатять за футболіста 35 мільйонів євро – така клаусула у його контракті.
Наразі клуби ведуть переговори щодо того, як виплачуватиметься сума.
Щодо Джексона, то він прийняв пропозицію Челсі, і хоче перейти лише до лондонської команди.
На рахунку 21-річного виконавця тринадцять голів та п’ять результативних передач у 38 матчах на клубному рівні.