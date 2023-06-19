25-річний футболіст залишиться у нинішній команді.
МАРКУС РАШФОРД, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 16:59
Маркус Рашфорд продовжить контракт із Манчестер Юнайтед, повідомив журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 25-річний нападник за крок від продовження угоди. Рашфорд прийняв пропозицію МЮ.
Крім того, Маркус задоволений роботою із головним тренером Еріком тен Гагом.
Нагадаємо, фанати в МЮ визнали Рашфорда гравцем сезону – він перший вихованець із цією нагородою з 1998 року.
У поточному сезоні на рахунку Рашфорда 30 голів та 11 гольових передач.