Англія

25-річний футболіст залишиться у нинішній команді.

Маркус Рашфорд продовжить контракт із Манчестер Юнайтед, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 25-річний нападник за крок від продовження угоди. Рашфорд прийняв пропозицію МЮ.

Крім того, Маркус задоволений роботою із головним тренером Еріком тен Гагом.

Нагадаємо, фанати в МЮ визнали Рашфорда гравцем сезону – він перший вихованець із цією нагородою з 1998 року.

У поточному сезоні на рахунку Рашфорда 30 голів та 11 гольових передач.