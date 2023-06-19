Англія

Проте пріоритет португальця залишиться у Європі.

Бернарду Сілву може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, представники саудівських клубів пов'язувалися з агентом футболіста Жорже Мендешем.

Тим не менш, пріоритет Бернарда Сілви — залишитися в Європі, але він готовий розглянути всі пропозиції. Інтерес до футболіста також виявляють ПСЖ та Барселона.

За чутками, Бернарду має намір залишити Манчестер Сіті та продовжити кар'єру в іншому клубі.

У сезоні-2022/23 Сілва провів 34 матчі в АПЛ: на його рахунку 4 голи та 5 асистів.